Schon bald soll es für die VfB-Profis wieder auf Tour gehen. Vier Länder sind in der Diskussion, während der konkrete Zeitpunkt noch von der sportlichen Entwicklung abhängt.

David Scheu 24.12.2024 - 08:00 Uhr

Dass der VfB Stuttgart in Asien bekannter werden will, ist kein Geheimnis. Im vergangenen Sommer brach die Profimannschaft erstmals zu einer Japantour auf, bestritt zwei Testspiele, knüpfte Kontakte. Eine einmalige Sache wird dieser Trip aller Voraussicht nach nicht bleiben: Schon jetzt laufen an der Mercedesstraße die Planungen für eine weitere Reise, die im kommenden Jahr stattfinden soll.