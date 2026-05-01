VfB Stuttgart Die Eckball-Flaute – platzt der Knoten im Saisonfinale?
Seit Monaten schon wartet der VfB auf ein Tor nach einer Ecke. Die Ursachen sind vielfältig – und die Zahlen deutlich. Trainer Sebastian Hoeneß fordert eine schnelle Steigerung.
Seit Monaten schon wartet der VfB auf ein Tor nach einer Ecke. Die Ursachen sind vielfältig – und die Zahlen deutlich. Trainer Sebastian Hoeneß fordert eine schnelle Steigerung.
Eines vorneweg: Dass der VfB Stuttgart ein generelles Problem mit dem Toreschießen hätte, lässt sich mit Blick auf die Ausbeute in dieser Saison nicht wirklich behaupten: Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß steht bei 63 Treffern, die drittmeisten der Bundesliga, durchschnittlich mehr als zwei pro Spiel. Das Ganze würde aber noch deutlich besser aussehen, wäre der Beitrag aus einem bestimmten Bereich nicht so überschaubar: Die Stuttgarter treffen einfach nicht mehr nach Eckbällen. Schon seit Monaten. Zuletzt gelang das im Januar – und auch da nur mit fremder Hilfe durch ein Eigentor des Gladbachers Nico Elvedi.