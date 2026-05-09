Die U17 des VfB ist nach einem wahren Nervenkrimi ins Endspiel der DFB-Nachwuchsliga eingezogen – nach zwischenzeitlichem 1:3-Rückstand und Verlängerung.
09.05.2026 - 14:04 Uhr
Riesiger Jubel in Bad Cannstatt: Die U17 des VfB Stuttgart hat sich im Halbfinale der DFB-Nachwuchsliga mit 5:4 nach Verlängerung gegen den FC Augsburg durchgesetzt und den Sprung ins Endspiel geschafft. Malik Mosrati gelang in der ersten Hälfte der Verlängerung vor mehreren Hundert Zuschauern auf dem Trainingsplatz 1 des VfB der entscheidende Treffer.