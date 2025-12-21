Das Fußballjahr für die Profis des VfB Stuttgart ist in den Büchern. Bevor es in die kurze Weihnachtspause ging, gab es in der Cannstatter Kurve noch einen Gänsehautmoment.
21.12.2025 - 12:29 Uhr
Immer, wenn das letzte Spiel in der Stuttgarter Arena vor Weihnachten ansteht, wissen die Fans, was sie nach Abpfiff bekommen. Eine Ehrenrunde der Mannschaft durch das Stadion ist immer drin. Seit Sebastian Hoeneß VfB-Trainer ist, gibt es manchmal noch ein wenig mehr. Denn der Coach greift ab und an zum Mikrofon.