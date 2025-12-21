Das Fußballjahr für die Profis des VfB Stuttgart ist in den Büchern. Bevor es in die kurze Weihnachtspause ging, gab es in der Cannstatter Kurve noch einen Gänsehautmoment.

Immer, wenn das letzte Spiel in der Stuttgarter Arena vor Weihnachten ansteht, wissen die Fans, was sie nach Abpfiff bekommen. Eine Ehrenrunde der Mannschaft durch das Stadion ist immer drin. Seit Sebastian Hoeneß VfB-Trainer ist, gibt es manchmal noch ein wenig mehr. Denn der Coach greift ab und an zum Mikrofon.

Hoeneß weiß um die Bedeutung solcher Momente, wählt sie mit Bedacht („Ich komme erst auf den Zaun, wenn wir was erreicht haben"). Und auch seine Worte sind dann sehr bewusst gewählt. „Es ist mir ein Bedürfnis, Danke zu sagen. Auch im Namen der Mannschaft. Auch heute war die Stimmung wieder überragend. Eure Unterstützung ist unglaublich", sagte Hoeneß vor der Cannstatter Kurve. „Wir spielen alle drei Tage und viele von euch sind immer da. Wir haben bisher das geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben gemeinsam viel erreicht, sind in allen drei Wettbewerben präsent und dicht dran an der Ligaspitze – nächstes Jahr werden wir gemeinsam mit euch allen richtig angreifen!", warf er bereits einen Blick voraus auf das, was da bald kommt. Allein im Januar warten sechs Spiele in 21 Tagen, bis Mitte Februar steht für den VfB eine englische Woche nach der nächsten an.

Bjarne Friedrichsohn vom Commando Cannstatt nahm den Ball von Hoeneß gekonnt auf. „Vor zwei, drei Jahren waren wir auch immer da. Aber wenn wir zurücklagen, war schon klar, eigentlich kannst du nach Hause gehen. Diese Zeiten sind lange vorbei“, so der Ultra. „Heute können wir sagen, da steht eine richtige Mannschaft auf dem Platz, die immer an sich glaubt, auch wir haben immer das Gefühl, die Dinger drehen zu können. Nächstes Jahr machen wir genau da weiter, ziehen in die nächste Pokalrunde und ins Achtelfinale in der Europa League ein! Und dann, Leute, dann heißt es...“ – so endete Friedrichsohn seine Rede, um dann einen der Gassenhauer der Fans anzustimmen: „„Ganz Europa weiß...“

Die vielen Anhänger, die bis zu diesem Moment noch im Stadion verblieben waren, ließen sich nicht lange bitten... „Wir sind wieder heiß! Und hol’n dieses Mal – den Europapokal!“