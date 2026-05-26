VfB Stuttgart Entscheidung bei Dennis Seimen gefallen
Nach intensiven Diskussionen in den vergangenen Tagen und Wochen herrscht nun Klarheit, in welcher Konstellation der VfB auf der Torhüter-Position in die neue Saison geht.
Nach intensiven Diskussionen in den vergangenen Tagen und Wochen herrscht nun Klarheit, in welcher Konstellation der VfB auf der Torhüter-Position in die neue Saison geht.
Einen guten Torhüter zeichnet es aus, nach beschäftigungslosen Phasen von einem Moment auf den anderen zur Stelle zu sein. Dennis Seimen war genau das im Relegations-Rückspiel seines SC Paderborn gegen den VfL Wolfsburg, als er mit einer Glanztat in der Verlängerung entscheidenden Einfluss auf den Ausgang nahm. Blitzschnell riss er die Hände nach oben, entschärfte so den Kopfball von Kento Shiogai , hielt sein Team mit 2:1 in Führung. Wenig später war der vom VfB Stuttgart ausgeliehene Keeper unter einer Jubeltraube verschwunden – und der SCP in die Bundesliga aufgestiegen.