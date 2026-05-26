 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Entscheidung bei Dennis Seimen gefallen

VfB Stuttgart Entscheidung bei Dennis Seimen gefallen

VfB Stuttgart: Entscheidung bei Dennis Seimen gefallen
1
Sicherer Rückhalt in Paderborn: Dennis Seimen Foto: IMAGO/Jan Huebner

Nach intensiven Diskussionen in den vergangenen Tagen und Wochen herrscht nun Klarheit, in welcher Konstellation der VfB auf der Torhüter-Position in die neue Saison geht.

Sport: David Scheu (dsc)

Einen guten Torhüter zeichnet es aus, nach beschäftigungslosen Phasen von einem Moment auf den anderen zur Stelle zu sein. Dennis Seimen war genau das im Relegations-Rückspiel seines SC Paderborn gegen den VfL Wolfsburg, als er mit einer Glanztat in der Verlängerung entscheidenden Einfluss auf den Ausgang nahm. Blitzschnell riss er die Hände nach oben, entschärfte so den Kopfball von Kento Shiogai , hielt sein Team mit 2:1 in Führung. Wenig später war der vom VfB Stuttgart ausgeliehene Keeper unter einer Jubeltraube verschwunden – und der SCP in die Bundesliga aufgestiegen.

 

„Es ist unbeschreiblich. Ich kann es kaum in Worte fassen, was in mir abgeht“, freute sich der Torhüter im Anschluss auf dem Rasen – und blickte auch zurück auf seine Nervenstärke bei besagtem Reflex: „Ich bin eine ruhige Person, ich bleibe bis zur letzten Minute ruhig. Das ist kein Problem.“ Mit der Ruhe war es dann aber nach Spielende vorbei – und eine lange Nacht begann: „Jetzt werden wir ein, zwei Tage den Aufstieg feiern.“

Aber: Die Feier wird fürs Erste den Schlusspunkt von Seimens Zeit in Paderborn sein, für den Torhüter geht es zurück zum VfB Stuttgart. Und das in zentraler Rolle mit großem Fokus. Nach Informationen unserer Redaktion plant der VfB für die kommende Spielzeit mit Seimen als Nummer eins zwischen den Pfosten – der Position wird frei durch die auslaufende Leihe von Stammtorhüter Alexander Nübel, der noch bis 2030 beim FC Bayern unter Vertrag steht.

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.vfb-stuttgart-transfermarkt-zwei-fluegelflitzer-neu-auf-der-liste.e0ce0925-f187-44e9-8fe6-4d9c992d4fe2.html 

Vorausgegangen waren der Stuttgarter Torwart-Entscheidung in den vergangenen Tagen intensive interne Diskussionen. Auf der einen Seite ist das außergewöhnliche Talent Seimens unbestritten, die Wahrnehmung hat sich in dieser Saison auch nicht geändert – sondern eher nochmals verstärkt: Der gebürtige Heilbronner absolvierte alle Spiele für die Paderborner in der zweiten Liga, sicherte mit Reflexen und Präsenz in der Strafraum-Beherrschung teils Punkte im Alleingang, erhielt sogar Lob vom Gegner. Wie nach dem 0:0 beim VfL Bochum im Februar von Gerrit Holtmann: „Den Namen werde ich mir merken, der hat ja alles gehalten.“

Dennis Seimen wurden im NLZ des VfB ausgebildet

Auf der anderen Seite ist durch den Einzug des VfB in die Champions League nochmals eine neue Konstellation eingetreten – und mit ihr Diskussionsbedarf. Will man mit einem Torhüter ohne jede Bundesliga-Erfahrung in eine Saison in der Königsklasse mit Spielen im Drei-Tages-Rhythmus gehen? Braucht es dafür nicht eher einen erfahrenen Keeper? Dass ein Reifeprozess auch mal von Leistungsschwankungen begleitet wird, gehört schließlich zur Entwicklung und war und ist ja immer wieder zu beobachten. Etwa beim Freiburger Noah Atubolu, der in seiner ersten Saison als Nummer eins beim SC 2023/24 längst nicht fehlerfrei agierte, nun aber als einer der gefragtesten deutschen Torhüter gilt.

Bisheriger Stammkeeper: Die Zeit von Alexander Nübel beim VfB endet. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Letztlich überwog beim VfB die Überzeugung an Seimens Fähigkeiten und sein außergewöhnliches Talent – wodurch auch die externe Lösung auf der Torhüter-Position ausscheidet. Diese hätte Seimen womöglich dauerhaft den Weg ins Stuttgarter Tor verbaut, sofern ein neu verpflichteter Keeper wie in der Branche üblich mit einem Vertrag über mehrere Jahre nach Bad Cannstatt gekommen wäre.

Damit steht nun mit Dennis Seimen ein im eigenen Nachwuchsleistungszentrum ausgebildeter Spieler kurz davor, sich dauerhaft in der Profi-Mannschaft festzuspielen – eines der letzten noch nicht erfüllten Ziele der bislang so erfolgreichen Ära unter Trainer Sebastian Hoeneß.

Die Rollen im Torwart-Gespann hinter Seimen sollen zwei Routiniers einnehmen: Fabian Breldow (31), der schon seit 2019 beim VfB unter Vertrag steht. Und Marius Funk (30), der von Energie Cottbus zu seinem früheren Jugendverein VfB zurückkehrt. Für Florian Hellstern (18), das nächste Toptalent auf der Torhüterposition aus dem eigenen Nachwuchs, strebt der Verein eine externe Lösung zum Sammeln von Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau an. Etwa durch eine Leihe in die zweite Liga. Mit Dennis Seimen hat der VfB damit in dieser Saison ja sehr Erfahrungen gemacht.

Weitere Themen

VfB Stuttgart Transfermarkt: Zwei Flügelflitzer neu auf der Liste

VfB Stuttgart Transfermarkt Zwei Flügelflitzer neu auf der Liste

Der VfB-Transferticker bildet alle News, Wechsel, Gerüchte und aktuellen Entwicklungen rund um den VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt ab: Wer ist neu? Wer kommt? Wer geht?
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Dirk Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News VfB zeigt Mini-Doku zum Pokal-Triumph der U19

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Dirk Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart Jugend: Diese sechs U17-Meister sollte man auf dem Schirm haben

VfB Stuttgart Jugend Diese sechs U17-Meister sollte man auf dem Schirm haben

Der VfB Stuttgart ist deutscher Meister der U-17-Junioren. Sechs Youngster aus dem 2009er-Jahrgang stachen die Saison über hervor. Wir stellen die Nachwuchstalente vor.
Von Philipp Maisel
Torhüter des VfB Stuttgart: Dennis Seimen steigt mit SC Paderborn auf – Gespräche „in den nächsten Tagen“

Torhüter des VfB Stuttgart Dennis Seimen steigt mit SC Paderborn auf – Gespräche „in den nächsten Tagen“

Der SC Paderborn ist über die Relegation in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Und mit ihm Dennis Seimen, der Leih-Torhüter des VfB Stuttgart. Was bedeutet das für seine Zukunft?
Von Dirk Preiß
Podcast zum VfB Stuttgart: Platz 4 und Pokalfinale – was für eine Saison!

Podcast zum VfB Stuttgart Platz 4 und Pokalfinale – was für eine Saison!

In der 408. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das DFB-Pokalfinale in Berlin – und blicken zurück auf die herausragende Saison des VfB Stuttgart.
Von unserer Redaktion
Unfall in Berlin nach Pokalfinale: Betrunkener VfB-Fan flüchtet vor Polizei – und kracht mit Mietwagen gegen Ampel

Unfall in Berlin nach Pokalfinale Betrunkener VfB-Fan flüchtet vor Polizei – und kracht mit Mietwagen gegen Ampel

Ein betrunkener Fan des VfB Stuttgart flüchtet nach dem DFB-Pokalfinale in Berlin mit einem Auto vor einer Polizeikontrolle. Die Flucht endet mit einem Unfall – und einer Festnahme.
Von Philip Kearney
Torwartfrage beim VfB Stuttgart: Nübel weg, Seimen wackelt – vieles spricht für die externe Lösung

Torwartfrage beim VfB Stuttgart Nübel weg, Seimen wackelt – vieles spricht für die externe Lösung

Spannende Torwartfrage beim VfB: Alexander Nübel geht – und ein externer Kandidat hat bei der sportlichen Leitung offensichtlich bessere Karten als Eigengewächs Dennis Seimen.
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart: Proteste beim Finale – was die Fans kritisieren, welche Strafen drohen

VfB Stuttgart Proteste beim Finale – was die Fans kritisieren, welche Strafen drohen

Ticketpreise, Innenministerkonferenz, Spielunterbrechung: Die Aktionen und Themen auf den Rängen waren zahlreich – und werden nun ein Nachspiel haben.
Von David Scheu
VfB Stuttgart: „Gezeigt, was möglich ist“ – VfB-Profis blicken via Instagram auf die Saison

VfB Stuttgart „Gezeigt, was möglich ist“ – VfB-Profis blicken via Instagram auf die Saison

Das Finale ist gespielt, die Saison für den VfB Stuttgart gelaufen. Zahlreiche Profis haben auf Instagram reagiert. Wir fassen das zusammen.
Von Dirk Preiß
VfB Stuttgart im Pokalfinale: „Du kommst zu krass“ – Kamera zeigt Diskussionen auf dem Rasen

VfB Stuttgart im Pokalfinale „Du kommst zu krass“ – Kamera zeigt Diskussionen auf dem Rasen

Die „RefCam“ von Schiedsrichter Sven Jablonski gibt Einblicke in seine Kommunikation mit Ermedin Demirovic und Co während des Endspiels um den DFB-Pokal gegen den FC Bayern.
Von David Scheu
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Dennis Seimen Alexander Nübel Bundesliga
 
 