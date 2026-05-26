VfB Stuttgart: Entscheidung bei Dennis Seimen gefallen

Einen guten Torhüter zeichnet es aus, nach beschäftigungslosen Phasen von einem Moment auf den anderen zur Stelle zu sein. Dennis Seimen war genau das im Relegations-Rückspiel seines SC Paderborn gegen den VfL Wolfsburg, als er mit einer Glanztat in der Verlängerung entscheidenden Einfluss auf den Ausgang nahm. Blitzschnell riss er die Hände nach oben, entschärfte so den Kopfball von Kento Shiogai , hielt sein Team mit 2:1 in Führung. Wenig später war der vom VfB Stuttgart ausgeliehene Keeper unter einer Jubeltraube verschwunden – und der SCP in die Bundesliga aufgestiegen.

„Es ist unbeschreiblich. Ich kann es kaum in Worte fassen, was in mir abgeht“, freute sich der Torhüter im Anschluss auf dem Rasen – und blickte auch zurück auf seine Nervenstärke bei besagtem Reflex: „Ich bin eine ruhige Person, ich bleibe bis zur letzten Minute ruhig. Das ist kein Problem.“ Mit der Ruhe war es dann aber nach Spielende vorbei – und eine lange Nacht begann: „Jetzt werden wir ein, zwei Tage den Aufstieg feiern.“

Aber: Die Feier wird fürs Erste den Schlusspunkt von Seimens Zeit in Paderborn sein, für den Torhüter geht es zurück zum VfB Stuttgart. Und das in zentraler Rolle mit großem Fokus. Nach Informationen unserer Redaktion plant der VfB für die kommende Spielzeit mit Seimen als Nummer eins zwischen den Pfosten – der Position wird frei durch die auslaufende Leihe von Stammtorhüter Alexander Nübel, der noch bis 2030 beim FC Bayern unter Vertrag steht.

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Vorausgegangen waren der Stuttgarter Torwart-Entscheidung in den vergangenen Tagen intensive interne Diskussionen. Auf der einen Seite ist das außergewöhnliche Talent Seimens unbestritten, die Wahrnehmung hat sich in dieser Saison auch nicht geändert – sondern eher nochmals verstärkt: Der gebürtige Heilbronner absolvierte alle Spiele für die Paderborner in der zweiten Liga, sicherte mit Reflexen und Präsenz in der Strafraum-Beherrschung teils Punkte im Alleingang, erhielt sogar Lob vom Gegner. Wie nach dem 0:0 beim VfL Bochum im Februar von Gerrit Holtmann: „Den Namen werde ich mir merken, der hat ja alles gehalten.“

Dennis Seimen wurden im NLZ des VfB ausgebildet

Auf der anderen Seite ist durch den Einzug des VfB in die Champions League nochmals eine neue Konstellation eingetreten – und mit ihr Diskussionsbedarf. Will man mit einem Torhüter ohne jede Bundesliga-Erfahrung in eine Saison in der Königsklasse mit Spielen im Drei-Tages-Rhythmus gehen? Braucht es dafür nicht eher einen erfahrenen Keeper? Dass ein Reifeprozess auch mal von Leistungsschwankungen begleitet wird, gehört schließlich zur Entwicklung und war und ist ja immer wieder zu beobachten. Etwa beim Freiburger Noah Atubolu, der in seiner ersten Saison als Nummer eins beim SC 2023/24 längst nicht fehlerfrei agierte, nun aber als einer der gefragtesten deutschen Torhüter gilt.

Bisheriger Stammkeeper: Die Zeit von Alexander Nübel beim VfB endet. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Letztlich überwog beim VfB die Überzeugung an Seimens Fähigkeiten und sein außergewöhnliches Talent – wodurch auch die externe Lösung auf der Torhüter-Position ausscheidet. Diese hätte Seimen womöglich dauerhaft den Weg ins Stuttgarter Tor verbaut, sofern ein neu verpflichteter Keeper wie in der Branche üblich mit einem Vertrag über mehrere Jahre nach Bad Cannstatt gekommen wäre.

Damit steht nun mit Dennis Seimen ein im eigenen Nachwuchsleistungszentrum ausgebildeter Spieler kurz davor, sich dauerhaft in der Profi-Mannschaft festzuspielen – eines der letzten noch nicht erfüllten Ziele der bislang so erfolgreichen Ära unter Trainer Sebastian Hoeneß.

Die Rollen im Torwart-Gespann hinter Seimen sollen zwei Routiniers einnehmen: Fabian Breldow (31), der schon seit 2019 beim VfB unter Vertrag steht. Und Marius Funk (30), der von Energie Cottbus zu seinem früheren Jugendverein VfB zurückkehrt. Für Florian Hellstern (18), das nächste Toptalent auf der Torhüterposition aus dem eigenen Nachwuchs, strebt der Verein eine externe Lösung zum Sammeln von Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau an. Etwa durch eine Leihe in die zweite Liga. Mit Dennis Seimen hat der VfB damit in dieser Saison ja sehr Erfahrungen gemacht.