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VfB Stuttgart „Enttäuschung nachzuvollziehen“ –Rückendeckung für Stiller

VfB Stuttgart: „Enttäuschung nachzuvollziehen“ –Rückendeckung für Stiller
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Angelo Stillers Nicht-Nominierung für die DFB-Elf sorgt für Gesprächsstoff. Foto: Baumann/Volker Mueller

Der Taktgeber des VfB erhält nach seiner Nicht-Nominierung für die DFB-Elf Zuspruch – und hat noch eine kleine Chance, auf den WM-Zug aufzuspringen.

Sport: David Scheu (dsc)

Auf dem Platz war Angelo Stiller nichts anzumerken. Der Taktgeber des VfB Stuttgart zog im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Porto (0:2) wie gewohnt die Fäden, spielte vor allem in der ersten Hälfte stark auf – und zählte unter dem Strich trotz seines Ballverlustes vor dem zweiten Gegentreffer abermals zu den stärksten Akteuren der Stuttgarter. Aber: Natürlich durchläuft der 24-Jährige gerade eine enttäuschende Phase. Und das nicht nur aufgrund des Ausscheidens mit dem VfB auf internationaler Bühne, sondern vor allem mit Blick auf die Nicht-Berücksichtigung für die deutsche Nationalmannschaft.

 

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Am Tag des Porto-Spiels hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz (27. März) und in Stuttgart gegen Ghana (30. März) bekannt gegeben. Vier VfB-Profis sind dabei in Person von Alexander Nübel, Josha Vagnoman, Jamie Leweling und Deniz Undav – Angelo Stiller nicht. Und da das jetzige Aufgebot dem der Weltmeisterschaft im Sommer stark ähneln soll, sind die Chancen des Stuttgarter Mittelfeld-Regisseurs auf eine WM-Teilnahme merklich gesunken. Das wiederum ist durchaus eine Nachricht, da Nagelsmann damit freiwillig auf die Dienste des Schlüsselspielers des Bundesliga-Vierten verzichtet.

Grundsätzlich schätzt der Bundestrainer Stillers Qualitäten ja auch ausdrücklich und betont: „Angelo ist ein herausragend guter Fußballer mit extremem Potenzial und einer sehr konstanten Leistung.“ Weshalb er dann dennoch nicht dabei ist? Hier rückt die angedachte Aufgabe während des Turniers ins Blickfeld. Nagelsmann sieht als Ballverteiler im Zentrum Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern einen Tick vorne – und Stiller für die Rolle als Ersatzmann dahinter nicht unbedingt geeignet.

Leon Goretzka hat aufgrund seines Profils gute Karten

14 bis 15 Spieler, so der DFB-Coach, würden bei einem solchen Turnier 95 Prozent der Spielzeit erhalten – und andere wiederum keine Einsatzminute. Diese Rolle müsse aber gleichermaßen „mit maximalem Leben“ gefüllt sein. „Jeder Spieler hat Charakterzüge und ist geschaffen für gewisse Positionen und Rollen.“ Hier setzt Nagelsmann im Mittelfeld auf Pascal Groß von Brighton & Hove Albion und Felix Nmecha von Borussia Dortmund, dazu hat Leon Goretzka vom FC Bayern als physisch starker Verbindungsspieler zwischen den Strafräumen aufgrund seines Profils gute Einsatzchancen.

Natürlich war die Nicht-Berücksichtigung Stillers auch Thema beim VfB am Rande des Porto-Spiels – wobei die Stuttgarter Verantwortlichen ihrem Taktgeber klar den Rücken stärkten. „Ange ist bei uns der Dreh- und Angelpunkt, er bestimmt das Niveau in fast jedem Spiel“, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, der Stiller als „Spiritus Rector“ der Stuttgarter Mannschaft einstufte. Natürlich sei dessen Enttäuschung nachzuvollziehen, „zumal er ja im vergangenen Jahr bei der Nations League und in der WM-Qualifikation noch dabei war“.

Im Fokus: Bundestrainer Julian Nagelsmann begründete am Donnerstag seine Nominierungen. Foto: IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Nun wird sich zwar personell nicht mehr viel verändern bis zur Weltmeisterschaft, sofern bei den Nominierten keine Verletzungen oder größere Formdellen dazwischen kommen. Klar ist aber auch: Endgültig geschlossen ist die WM-Türe noch nicht. Hierauf verwies auch der Stuttgarter Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle, der sich für die Möglichkeit zur Eigenwerbung für die nicht berufenen VfB-Profis wie Stiller oder auch Maximilian Mittelstädt und Chris Führich aussprach. „Ich wünsche mir natürlich auch“, so Wehrle, „dass die Jungs, die jetzt nicht berücksichtigt worden sind, die Chance haben, in den verbleibenden Spielen zu zeigen, dass sie auch wertvoll wären für eine Weltmeisterschaft.“

Sieben Bundesliga-Partien bleiben Stiller und Co. noch, ihre Mini-Chance zu nutzen. „Noch ist nicht das Ende aller Tage“, sagt auch Wohlgemuth, „und vielleicht sieht das finale Kaderbild doch mehr im Sinne des VfB aus. Deshalb glaube ich, dass Ange nochmal alles in die Waagschale werfen wird, doch noch bei der WM dabei zu sein.“ Im Auswärtsspiel beim heimstarken FC Augsburg besteht an diesem Sonntag (19.30 Uhr) das nächste Mal die Gelegenheit, genau daran zu arbeiten.

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