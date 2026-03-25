Dass der Kader des VfB Zukunftspotenzial besitzt, zeigt sich besonders bei Finn Jeltsch: Der löst jetzt den Bayern-Profi Lennart Karl in einer interessanten Marktwert-Kategorie ab.

Sport: Heiko Hinrichsen (hh)

Noch hat der Bayern-Profi Lennart Karl kein A-Länderspiel für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolviert. Doch seit seiner Berufung in den Länderspiel-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Partien an diesem Freitag in Basel gegen die Schweiz (20.15 Uhr/RTL) sowie am Montag der kommenden Woche in Stuttgart gegen Ghana (20.45 Uhr/ARD) ist das 18-jährige Münchner Talent von einer ganz speziellen Liste verschwunden.

 

Denn die Riege der gemessen an ihrem Martktwert wertvollsten deutschen Fußballprofis, die noch nie für den A-Nationalkader des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nominiert wurden, wird jetzt nicht mehr von Karl, sondern von einem Stuttgarter angeführt: Mit einem vom Online-Branchendienst „Transfermarkt.de“ veröffentlichten Martwert von 30 Millionen Euro ist Finn Jeltsch nun der teuerste deutsche Nicht-Nationalspieler.

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Doch was nicht ist, kann ja wie im Fall von Lennart Karl auch in jungen Jahren noch etwas werden. Jeltsch ist gerade mal 19 Jahre jung – wird aber aktuell als Kapitän und Innenverteidiger der deutschen U21-Nationalelf in der EM-Qualifikation in den Partien gegen Nordirland sowie in Griechenland gebraucht. Bleiben die Leistungen des VfB-Profis aber weiter gut, wäre eine Berufung in die A-Nationalelf der nächste logische Schritt.

Während der 18-jährige Bremer Karim Coulibaly (Marktwert: 22 Millionen Euro) auf der Liste der wertvollsten deutschen Nicht-Nationalspieler hinter Jeltsch auf dem zweiten Platz folgt, findet sich auf der geteilten Position sechs der Liste der VfB-Team- und Innenverteidigerkollege Jeff Chabot mit einem Marktwert von 15 Millionen Euro. Wie Jeltsch hofft auch Chabot, 28, in der Zukunft auf eine Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.