Nach dem 2:0 des VfB Stuttgart gegen den FC St. Pauli haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.

Am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart gegen den FC St. Pauli seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Durch das 2:0 gegen die Hanseaten nach Toren von Ermedin Demirovic (43.) und Bilal El Khannouss (50.) hat der VfB nun sechs Punkte auf der Habenseite. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Ich bin mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden. Wir waren sehr offensiv ausgerichtet, im Modus Ballbesitz. Wir haben als gesamtes Team sehr dynamisch agiert. Es war wichtig, dass wir kurz vor der Halbzeit das Tor zum 1:0 gemacht haben. Denn dadurch haben wir auch etwas Zählbares vor der Pause mitgenommen."

St. Pauli-Trainer Alexander Blessin: „Wir sind natürlich nicht zufrieden. Der VfB hatte ein höheres Energielevel und hat uns gerade in der Anfangsphase beinahe erdrückt. Wir haben uns da versteckt und sind nicht in unseren Rhythmus gekommen. Der Sieg des VfB ist daher absolut verdient.“

Ermedin Demirovic: „Wir sind heute von der ersten bis zur letzten Sekunde angelaufen wie die Verrückten und sind in jeden Zweikampf gesprungen, als wenn es der letzte wäre. Das müssen wir bringen, um Spiele zu gewinnen.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Es war die Reaktion, die es gebraucht hat. Wir haben alle eine Schippe draufgelegt, das mussten wir auch. Wir hatten von Anfang an Energie und Laufbereitschaft auf dem Platz. Es war ein absolut verdienter Sieg.“

