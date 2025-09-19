Nach dem 2:0 des VfB Stuttgart gegen den FC St. Pauli haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
19.09.2025 - 23:34 Uhr
Am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart gegen den FC St. Pauli seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Durch das 2:0 gegen die Hanseaten nach Toren von Ermedin Demirovic (43.) und Bilal El Khannouss (50.) hat der VfB nun sechs Punkte auf der Habenseite. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.