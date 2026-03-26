Die Frauen des VfB Stuttgart haben einen neuen Cheftrainer. Nico Schneck übernimmt für Heiko Gerber – und vollzieht dafür den Schritt aus Baden nach Württemberg.
26.03.2026 - 15:08 Uhr
Zwei Tage nach der Freistellung von Heiko Gerber hat der VfB Stuttgart einen neuen Cheftrainer für seine Frauenmannschaft vorgestellt. Vom SC Freiburg kommt Nico Schneck nach Stuttgart und soll mit dem VfB-team den Aufstieg in die erste Liga vollends unter Dach und Fach bringen. Am vergangenen Sonntag verlor der VfB die Tabellenführung nach der eigenen 2:4-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 im Rekordspiel in der MHP-Arena an den SC Sand. Zwar ist auch der Zweite aufstiegsberechtigt, der Vorsprung auf Rang drei beträgt nun aber nur noch drei Punkte.