Besonderes Erlebnis, besonders schlechtes Ergebnis – die Frauen des VfB Stuttgart haben erstmals in der MHP-Arena gespielt, das Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 aber verloren.
21.03.2026 - 15:47 Uhr
Die Zahl der Besucherinnen und Besucher hat alle Erwartungen übertroffen: 31.736 Fans waren beim ersten Spiel der Frauen des VfB Stuttgart in der MHP-Arena dabei. Die konnten die sportlichen Erwartungen allerdings nicht erfüllen. Das Team des Trainers Heiko Gerber verlor die Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 2:4 – und damit auch wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg.