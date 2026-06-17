Die personellen Planungen für die erste Liga sind bei den Frauen des VfB Stuttgart fast abgeschlossen. Wir blicken auf die bislang sieben Neuzugänge.

Dirk Preiß 17.06.2026 - 09:22 Uhr

Bis zum offiziellen Trainingsstart sind es noch ein paar Tage. Am 3. Juli legen die Frauen des VfB Stuttgart los und starten erstmals eine Saisonvorbereitung auf die erste Liga. Der Kader, der die positive Entwicklung der Mannschaft fortschreiben soll (drei Aufstiege in drei Jahren), ist nahezu komplett - aber eben noch nicht vollends zusammengestellt. Die eine oder andere Spielerin wird noch dazukommen, doch schon jetzt sagt Sascha Glass: „Wir werden wieder einen spannenden Kader haben.“