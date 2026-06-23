Am 21. August startet die neue Saison der Fußball-Bundesliga der Frauen. Mit dabei ist erstmals der VfB Stuttgart. Das ist der Vorbereitungsplan der VfB-Frauen.
23.06.2026 - 11:53 Uhr
Am 21. August fällt der Startschuss – dann beginnt die neue Saison der Fußball-Bundesliga der Frauen. Und damit auch: die historische erste Spielzeit im Oberhaus für den VfB Stuttgart. Dreimal in Folge sind die VfB-Frauen zuletzt aufgestiegen, nun geht es darum, sich in der Bundesliga zu etablieren. Und genau auf diese Herausforderungen bereiten sich die Spielerinnen ab dem 3. Juli vor.