Am 21. August startet die neue Saison der Fußball-Bundesliga der Frauen. Mit dabei ist erstmals der VfB Stuttgart. Das ist der Vorbereitungsplan der VfB-Frauen.

Am 21. August fällt der Startschuss – dann beginnt die neue Saison der Fußball-Bundesliga der Frauen. Und damit auch: die historische erste Spielzeit im Oberhaus für den VfB Stuttgart. Dreimal in Folge sind die VfB-Frauen zuletzt aufgestiegen, nun geht es darum, sich in der Bundesliga zu etablieren. Und genau auf diese Herausforderungen bereiten sich die Spielerinnen ab dem 3. Juli vor.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Frauen VfB-Frauen planen für die erste Liga - das sind die bisherigen Neuzugänge Die personellen Planungen für die erste Liga sind bei den Frauen des VfB Stuttgart fast abgeschlossen. Wir blicken auf die bislang sieben Neuzugänge. Es folgen mehrere Wochen der Vorbereitung. Das sind die wichtigsten Eckdaten:

Der Trainingsauftakt am 3. Juli ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Beim VfB spricht man von einer „internen“ Einheit. am 7. Juli folgen dann – ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit – die Leistungstests. Einen Tag danach können sich dann die Fans ein erstes Bild der neuen Mannschaft machen. Am 8. Juli ist eine öffentliche Einheit angesetzt. Los geht diese um 14.30 Uhr.

Fünf Testspiele sind bereits ausgemacht. Das erste wird am 11. Juli um 14 Uhr angepfiffen. Die VfB-Frauen treten beim FC Zürich an. Am 18. Juli (13 Uhr) ist zuhause der 1. FSV Mainz 05 zweiter Testspielgegner. Die Mainzerinnen haben wie der VfB den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Weitere Kontrahenten in der Vorbereitung sind der FC St. Gallen (25. Juli in Bad Kohlgrub), die SpVgg Greuther Fürth (2. August in Stuttgart) und die TSG Hoffenheim. Letztere Partie wird am 8. August (12.30 Uhr) im Rahmen des allgemeinen Saison-Openings des VfB stattfinden. Die Männer des VfB empfangen an diesem Tag den FC Everton.

Bereits zuvor absolvieren die VfB-Frauen ihr Trainingslager. Es findet vom 20. bis zum 26. Juli in Bad Kohlgrub statt. Das Testspiel gegen den FC St. Gallen steigt in diesem Rahmen.