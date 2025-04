Gegen den 1. FC Heidenheim peilt der VfB nach fünf Heimniederlagen in Serie an diesem Freitag (20.30 Uhr) einen Dreier an. Wir haben die voraussichtliche Aufstellung der Stuttgarter gegen die Mannen von der Ostalb.

Heiko Hinrichsen 25.04.2025 - 06:00 Uhr

Mit zuletzt fünf Heimniederlagen in Serie in der Bundesliga hat der VfB einen Vereins-Negativrekord aufgestellt. „Das wollen wir natürlich wieder in die richtige Richtung drehen“, sagt der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie in der MHP-Arena an diesem Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den Nachbarn 1. FC Heidenheim – auch wenn sein Team zwischendurch zweimal im DFB-Pokal vor eigenem Publikum gegen Augsburg und Leipzig gewonnen hat.