Der 1. FC Heidenheim hat nach dem Sieg beim VfB beste Chancen, zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. Am nächsten Freitag kommt es zum großen Showdown.

Marco Seliger 26.04.2025 - 14:00 Uhr

Am Ende packte Frans Krätzig mit an. So lernt man das wohl auf der rauen Ostalb unter dem strengen Lehrmeister Frank Schmidt: Selbst eine Stunde nach Spielschluss ist die Arbeit nicht zu Ende. Und so schleppte der Linksverteidiger des 1. FC Heidenheim am späten Freitagabend nach dem 1:0-Sieg beim VfB Stuttgart zwei Trikotkoffer durch den Kabinengang raus in Richtung Mannschaftsbus. Krätzig gab damit einen formidablen Zeugwart ab.