Am Donnerstag trifft der VfB Stuttgart in den Playoffs der UEFA Europa League auf Celtic Glasgow. Wo das Rückspiel live im TV und Stream übertragen wird, erfahrt ihr hier.

Für den VfB Stuttgart steht das entscheidende Duell mit Celtic Glasgow um den Einzug ins Achtelfinale der UEFA Europa League an. Dank des 4:1-Erfolgs im Celtic-Park vor einer Woche sind die Aussichten glänzend. Der VfB könnte sich an diesem Donnerstag nicht nur ein Remis leisten, sondern auch eine Niederlage mit bis zu zwei Toren Unterschied - und stünde dennoch unter den besten 16. Die Prämie von voraussichtlich 1,75 Millionen Euro ist ein zusätzlicher Anreiz. Anders als in Heidenheim möchte das Team seine Offensivszenen besser ausspielen - und nicht drei Gegentore zulassen. VfB-Trainer Hoeneß selbst warnte trotz allem auch wegen der immensen Erfahrung seines Trainer-Kollegen Martin O'Neill davor, frühzeitig nachlässig zu werden. Das Duell zwischen dem VfB und Celtic in Stuttgart gab es schon einmal. 2003 überschwemmten Tausende Schotten die Stadt, die darauf nicht vorbereitet war.

Ob der VfB den ersten internationalen Achtelfinaleinzug seit 13 Jahren schafft, können Fans live im TV und Stream verfolgen.

VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow: Die Infos zum Spiel

Das Playoff-Rückspiel in der UEFA Europa League zwischen Celtic Glasgow und dem VfB Stuttgart findet am Donnerstag, den 26. Februar 2026, statt. Angepfiffen wird die Partie um 18:45 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart. Schiedsrichter für die Partie ist der Bosnier Irfan Peljto. Nicht alle Fans können mit im Stadion dabei sein, doch das Spiel wird live sowohl im Fernsehen als auch im Internet übertragen.

Die Infos zum Spiel:

Teams : VfB Stuttgart, Celtic Glasgow

: VfB Stuttgart, Celtic Glasgow Wettbewerb : UEFA Europa League 2025/26, Playoffs, Rückspiel

: UEFA Europa League 2025/26, Playoffs, Rückspiel Datum und Uhrzeit : Donnerstag, 26. Februar 2026, 18:45 Uhr

: Donnerstag, 26. Februar 2026, 18:45 Uhr Stadion/Spielort : MHP-Arena, Stuttgart

: MHP-Arena, Stuttgart Schiedsrichter: Irfan Peljto (Bosnien-Herzegowina)

RTL und NITRO zeigen VfB - Celtic im Free-TV

RTL besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an der UEFA Europa League 2025/2026 und überträgt an jedem Spieltag eine Highlight-Partie mit deutscher Beteiligung im frei empfangbaren Fernsehen. Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Celtic Glasgow ist kostenlos im Free-TV bei RTL und simultan bei NITRO zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 18:30 Uhr. Marco Hagemann kommentiert die Partie gemeinsam mit RTL-Experte Lothar Matthäus. Ab 23:15 Uhr gibt es die Highlights der restlichen Europacup-Partien dann im Free-TV exklusiv bei NITRO.

VfB Stuttgart heute live im Stream sehen

Während das Spiel zwischen Celtic Glasgow und dem VfB Stuttgart im Free-TV kostenlos zu sehen ist, verhält es sich mit dem Livestream anders. RTL überträgt die Partie auf dem kostenpflichtigen Streamingportal RTL+. Um auf den Stream zuzugreifen, ist demnach ein Abonnement notwendig.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : RTL, NITRO

: RTL, NITRO Pay-TV : -

: - Livestream: RTL+

Kosten: Europa League und Conference League bei RTL+

Wie hoch sind die Kosten für ein Abonnement bei RTL+? Diese Frage stellt sich für Fußballfans, die die Europa League in dieser Saison live im Internet verfolgen möchten.

Insgesamt gibt es bei RTL+ drei verschiedene Abo-Varianten mit unterschiedlichen Kosten: