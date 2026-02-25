Am Donnerstag trifft der VfB Stuttgart in den Playoffs der UEFA Europa League auf Celtic Glasgow. Wo das Rückspiel live im TV und Stream übertragen wird, erfahrt ihr hier.
Für den VfB Stuttgart steht das entscheidende Duell mit Celtic Glasgow um den Einzug ins Achtelfinale der UEFA Europa League an. Dank des 4:1-Erfolgs im Celtic-Park vor einer Woche sind die Aussichten glänzend. Der VfB könnte sich an diesem Donnerstag nicht nur ein Remis leisten, sondern auch eine Niederlage mit bis zu zwei Toren Unterschied - und stünde dennoch unter den besten 16. Die Prämie von voraussichtlich 1,75 Millionen Euro ist ein zusätzlicher Anreiz. Anders als in Heidenheim möchte das Team seine Offensivszenen besser ausspielen - und nicht drei Gegentore zulassen. VfB-Trainer Hoeneß selbst warnte trotz allem auch wegen der immensen Erfahrung seines Trainer-Kollegen Martin O'Neill davor, frühzeitig nachlässig zu werden. Das Duell zwischen dem VfB und Celtic in Stuttgart gab es schon einmal. 2003 überschwemmten Tausende Schotten die Stadt, die darauf nicht vorbereitet war.