Der schwäbische Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss im Saison-Endspurt vorerst auf Enzo Millot verzichten. Der Mittelfeldspieler wird wegen einer kleineren Muskelverletzung auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen und damit auch am Freitag (20.30 Uhr/Liveticker) gegen den 1. FC Heidenheim fehlen. Millot habe sich oberhalb des Gesäßbereichs verletzt, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß.

Wieder mit dabei ist der zuletzt angeschlagen fehlende Nationalspieler Jamie Leweling. Der Flügelspieler werde gegen die abstiegsgefährdeten Heidenheimer im Kader stehen, kündigte Hoeneß an. Justin Diehl und Josha Vagnoman fallen zwar zum Auftakt des 31. Spieltags nach wie vor aus. Beide würden aber mittlerweile große Teile des Mannschaftstrainings absolvieren und in der kommenden Woche wieder voll dabei sein.

Fünf Bundesliga-Heimniederlagen in Serie

Ob man die Partie gegen den Club von der Ostalb als ein Derby bezeichne, findet Hoeneß nicht entscheidend. Für die Gäste gehe es im Abstiegskampf um die „Existenz“, so der VfB-Coach. „Auch für uns geht es um viel“, unterstrich er. „Ob es ein Derby ist, ein Nachbarschaftsduell, wie auch immer“.

Nach fünf Heimniederlagen in der Bundesliga in Serie wollen die Schwaben den Negativtrend beenden und in den verbleibenden Partien von Rang elf noch so weit wie möglich nach oben klettern.

Heidenheims Trainer Frank Schmidt hatte gesagt, dass sich das Duell mit dem VfB für ihn diesmal tatsächlich wie ein „Derby“ anfühle. „Nachbarschaftsduell ist mir zu wenig“, sagte er.