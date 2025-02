Der VfB Stuttgart geht am Samstag zunächst in Führung gegen den VfL Wolfsburg – verliert dann aber noch mit 1:2.

Der VfB Stuttgart hat eine bittere Niederlage kassiert: Gegen den VfL Wolfsburg haben die Schwaben am Samstag zuhause mit 1:2 (0:0) verloren.

Dabei hatte Nick Woltemade die Schwaben mit dem 1:0 in der 72. Minute zunächst in Führung gebracht. Doch die Wölfe kamen durch einen Treffer durch Tiago Tomas in der 77. Minute zurück. Einen Handelfmeter verwandelte schließlich Mohammed Amoura in der 87. Minute.

Der VfB hat damit einen Rückschlag im Kampf um die Königsklassenplätze hinnehmen müssen. Der SC Freiburg kletterte dank eines 1:0 (0:0) bei Aufsteiger FC St. Pauli an den Schwaben vorbei auf Platz fünf. Auch Borussia Mönchengladbach untermauerte dank des 2:1 (2:0) beim 1. FC Union Berlin seine Europapokal-Ambitionen.