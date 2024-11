Ermedin Demirovic verschießt erneut einen Elfmeter, dann nimmt das Unheil für den VfB Stuttgart beim 2:3 gegen Eintracht Frankfurt seinen Lauf. Ein lange klar verloren geglaubtes Spiel beschert dem VfB ein dramatisches und bitteres Ende.

Dirk Preiß 10.11.2024 - 20:18 Uhr

Das Stadion stand Kopf. Chris Führich hatte den VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt doch noch zum Ausgleich geschossen. In der fünften Minute der Nachspielzeit zum 3:3, nach 0:3-Rückstand. Ekstase brach sich Bahn, Fans und Spieler lagen sich freudestrahlend in den Armen. Doch der schöne Moment währte nur kurz. Bis sich der VAR einschaltete und eine knappe Abseitsentscheidung reklamierte. Was den weiß-roten Anhang in Schockstarre versetzte. 2:3 statt 3:3 – Abpfiff.