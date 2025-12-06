Der VfB Stuttgart hat am Samstagnachmittag den Tabellenführer FC Bayern zu Gast gehabt. Trotz langer Zeit guter Leistung steht am Ende eine deutliche Niederlage.
06.12.2025 - 17:24 Uhr
Der VfB Stuttgart hat im Südgipfel gegen den FC Bayern eine herbe Klatsche kassiert. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß verlor vor heimischer Kulisse mit 0:5. Konrad Laimer brachte die Bayern in der 11. Minute mit einem Zaubertor per Hacke in Führung. Der eingewechselte Kane erzielte einen Dreierpack (66./82., Handelfmeter/88.) und baute sein Ausbeute auf 17 Treffer in der Liga aus, insgesamt steht er in dieser Saison schon bei 28 Toren.