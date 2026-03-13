Nach dem 1:2 geht der VfB mit einer schwierigen Ausgangslage ins zweite Duell mit dem FC Porto. Der Auftritt der Portugiesen ärgert die Schwaben.
13.03.2026 - 08:09 Uhr
Nach dem 1:2 im hitzigen Achtelfinal-Hinspiel der Europa League haben sich die Spieler des VfB Stuttgart über die Provokationen des FC Porto aufgeregt. „Sie haben bei jedem Ball versucht, Zeitspiel zu machen. Ich glaube, der Linksverteidiger lag 37 Mal auf dem Boden wegen der gleichen Aktion“, schimpfte WM-Kandidat Deniz Undav beim TV-Sender RTL.