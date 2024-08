Der VfB Stuttgart hat am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 3:3 gespielt. Wir haben alle mindestens zehn Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Nach seinem ersten Heimauftritt muss sich der VfB Stuttgart gegen Mainz 05 mit einem Punkt begnügen. Durch einen Treffer in der Nachspielzeit reichte es nur zu einem 3:3 (2:1). Gegen die Rheinhessen brachten Enzo Millot (8.) und Jamie Leweling (15.) die Gastgeber scheinbar früh auf die Siegerstraße. Nadiem Amiri verkürzte kurz vor der Pause per Foulelfmeter (43.). Nach dem Wechsel vergab der VfB weitere Chancen – und gab dann das Spiel aus der Hand. Jonathan Burkhardt köpfte den 2:2-Ausgleich (62.). Drei Minuten vor dem Abpfiff ließ schließlich Fabian Rieder die Stuttgarter mit einem direkt verwandelten Freistoß jubeln – ehe Maxim Leitsch die Gastgeber in der Nachspielzeit schockte.