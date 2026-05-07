Der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen liefern sich ein direktes Duell um die Champions League. Dabei stehen auch zwei Torjäger mit ganz unterschiedlichen Profilen im Fokus.
Das letzte Heimspiel der Bundesliga-Saison (Samstag, 15.30 Uhr) wird für den VfB Stuttgart zu einem richtungsweisenden Duell. Will das Team von Trainer Sebastian Hoeneß das Ticket für die Champions League aus eigener Kraft lösen, braucht es gegen Bayer 04 Leverkusen zwingend einen Sieg. Schließlich liefern sich beide Mannschaften ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz vier, aktuell gibt nur das bessere Torverhältnis den Ausschlag zugunsten der Werkself. Dass nun das direkte Duell über das Ticket für die Königsklasse entscheidet, rückt auch zwei Angreifer in den Fokus, die trotz völlig unterschiedlicher Spielweise zu den effizientesten Torjägern der Liga gehören: Deniz Undav und Patrik Schick.