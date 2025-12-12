VfB Stuttgart gegen Maccabi Waren die Flaggen im Gästesektor erlaubt?
Das Spiel des VfB gegen Maccabi Tel Aviv war von besonderen Rahmenbedingungen begleitet – die auch erklären, warum im Gästesektor Fahnen zu sehen waren.
Das Spiel des VfB gegen Maccabi Tel Aviv war von besonderen Rahmenbedingungen begleitet – die auch erklären, warum im Gästesektor Fahnen zu sehen waren.
Wenn ein Fußballspiel wie das des VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv ansteht, dann ist von vornherein klar, dass besondere Rahmenbedingungen gelten. Dazu führt nun einmal der übergeordnete Kontext dieser Partie.