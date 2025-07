Dieses Spiel lief ohne Vorankündigung und ohne Zuschauer: Der VfB trennt sich in einer geheimen Testpartie vom PSV Eindhoven in Ankum mit einem 4:4 (1:1).

So eine geheime Kommandosache hat es beim VfB seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben: Ohne öffentliche Vorankündigung und damit unter Ausschluss der Fans hat der DFB-Pokalsieger an diesem Samstagnachmittag in einem Testspiel gegen den niederländischen Meister PSV Eindhoven 4:4 (1:1) gespielt. Die Treffer für den VfB gelangen Jeff Chabot, Mohamed Sankoh und Lazar Jovanovic bei einem Eigentor des Gegners.

Schauplatz des Tests gegen den PSV um Trainer Peter Bosz war der Sportplatz des kleine Örtchens Ankum nördlich von Osnabrück am Teutoburger Wald. Grund für die Geheimhaltung des Spiels waren behördliche Vorgaben, die etwaige Probleme mit den Fanlagern beider Teams erst gar nicht aufkommen lassen wollten. Also durfte die Testpartie nur ohne Zuschauer sowie ohne Livestream stattfinden. Der VfB hatte mit einem Privatflieger Osnabrück angesteuert – und wird an diesem Samstagabend bereits wieder nach Stuttgart zurückkehren. Die Eindhovener kennen den Platz des SV Quitt Ankum, der in Niedersachsen als professioneller Standort für Trainingslager von Profi-Fußballteams einen guten Ruf besitzt.

Auf dem akkurat gepflegten Rasen schickte der VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß folgende Startelf für die ersten 60 Minuten ins Rennen: Vor dem Torhüter Alexander Nübel bestand die Viererkette aus Lorenz Assignon, Ramon Hendriks, Jeff Chabot und Maximilian Mittelstädt. Die beiden Sechser hießen Atakan Karazor und Angelo Stiller, vor denen die offensive Dreierkette mit Jamie Leweling, Deniz Undav und Chris Führich agierte. Ganz vorne stürmte Ermedin Demirovic.

Nach dem 7:1 gegen den Verbandsligisten SV Fellbach bekam es der VfB also erstmals mit einer großen Hausnummer zu tun. Wenn auch nur auf freundschaftlicher Basis in einem Spiel über zweimal 45 Minuten, an das nochmal 15 Minuten an Extrazeit drangehängt wurde, damit jeder Spieler genug Spielzeit bekam.

Gegen die gleich von Beginn an offensiv auftrumpfenden Niederländer geriet der VfB bereits nach einer Minute in Rückstand: Torschütze aus kurzer Distanz war mit Ivan Perisic der PSV-Kapitän, 36, ein alter Bekannter aus Bundesliga-Tagen in Wolfsburg und Dortmund.

Schließlich musste sich die VfB-Defensive erst einmal finden. Ein Mannschaftsteil, der beim Test in Ankum ohne zahlreiche angeschlagene Akteure auskommen musste. So fehlten mit Dan-Axel Zagadou (wird langsam herangeführt), Ameen Al-Dakhil (muskuläre Probleme), Luca Jaquez (ebenfalls Muskelprobleme) und Finn Jeltsch (Adduktoren) gleich vier Innenverteidiger. Ebenfalls nicht mit dabei waren neben Nick Woltemade (Urlaub) und Enzo Millot auch Noah Darvich (Lauftraining), Justin Diehl (Sprunggelenk), Leonidas Stergiou (Reha in der Schweiz) und Silas (Knöchelprobleme).

Jeff Chabot köpft zum 1:1 ein

Doch der VfB kam mit zunehmender Spielzeit immer besser zum Zug – und wurde dann auch belohnt: Zwei Minuten vor der Halbzeit das 1:1. Nach einer Flanke von Maximilian Mittelstädt kam Jeff Chabot halbrechts im Strafraum mit dem Kopf an den Ball – und setzte das Spielgerät links neben den Pfosten ins Netz.

Nach einer Stunde wechselte Sebastian Hoeneß dann komplett durch – neben dem Belgrad-Neuzugang Lazar Jovanovic kamen jetzt auch diverse Youngster wie Efe Korkut oder Max Herwerth zum Zug. Nach 70 Minuten ging der VfB dann in Führung: Mohamed Sankoh schob nach einer Flanke von Lauri Penna und einem PSV-Abwehrfehler zum 2:1 ein.

Doch es folgte postwendend ein Eindhovener Doppelschlag: Erst der Ausgleich durch den Ex-Gladbacher Alassane Plea (71.), dem Mauro Junior das 3:2 folgen ließ. In den 15 Minuten Extrazeit traf erneut Mauro Junior zunächst zum 4:2, ehe es nach einem Eigentor 3:4 aus Stuttgarter Sicht hieß. Dann gelang Neuzugang Lazar Jovanovic nach einem schönen Solo der 4:4-Endstand.

Das nächste Testspiel bestreitet der VfB am kommenden Samstag, 26. Juli (15.30 Uhr) im Stadion an der Reutlinger Kreuzeiche – dann wieder mit Zuschauern. Gegner ist der spanische Erstligist Celta Vigo, der Zehnte der zurückliegenden Saison in der Primera Division.