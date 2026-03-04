VfB Stuttgart: Gerichtsverfahren – VfB wartet nach Football-Finale auf viel Geld

Ein Blick auf die Größenordnung: Nach Informationen unserer Redaktion sah der Vertrag eine Summe von rund 350 000 Euro in mehreren Raten vor, verbunden mit einer Umsatzbeteiligung des VfB an den Catering-Einnahmen. Bei der Vermietung des gesamten Stadions ist eine Größenordnung von einer halben Million Euro durchaus üblich, in dem speziellen Fall aber brachte sich der VfB zur Unterstützung der Sportstadt Stuttgart ein und bewarb das Event auch auf seinen Kanälen. Ein Teil der vereinbarten Summe floss im Vorfeld des Spiels, wenngleich mit etwas Verzögerung. Mehr als die Hälfte – und damit ein sechsstelliger Betrag – ist aber nach wie vor fällig. Inzwischen befindet sich der Fall vor Gericht, der VfB bestätigte offene Forderungen gegenüber der ELF.