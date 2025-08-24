Das Team von Heiko Gerber ist mit einem 3:0 gegen den FC Bayern München II in die Zweitligasaison gestartet.

Die Fußballerinnen des VfB Stuttgart sind gut in die Zweitligasaison gestartet. Vor etwa tausend Zuschauern gewannen sie ihr Heimspiel gegen den FC Bayern München II mit 3:0. Jana Beuschlein (44.) und zweimal Haruka Osawa (80./86.) erzielten auf dem PSV-Gelände die Tore für den Aufsteiger. „Wir sind geduldig geblieben und haben auf unsere Momente gewartet. Am Ende war es verdient, aber Kompliment auch an den Auftritt des FC Bayern II“, sagte der VfB-Trainer Heiko Gerber.

 

Das junge und spielstarke Gäste-Team stellte die Stuttgarterinnen, die vor einer Woche im DFB-Pokal ausgeschieden waren, vor Probleme. Als es torlos in die Pause zu gehen schien, fasste sich Beuschlein ein Herz und erzielte die Führung. Laureta Temaj und Nici Billa leiteten den Treffer ein. Osawa machte den Erfolg in der Schlussphase perfekt. Der japanischen Nationalspielerin gelang zunächst ihr erstes Pflichtspieltor für den VfB, ehe sie den Ball zum 3:0-Endstand ins Tor schlenzte. Für die VfB-Frauen geht es nun nächsten Sonntag (14 Uhr) bei der SG 99 Andernach weiter.