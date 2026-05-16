Der Stuttgarter Trainer denkt nach dem Einzug in die Champions League noch nicht ans Finale im DFB-Pokal – und kündigt an: „Alle Leinen los.“

Noch ist die Saison nicht vorbei. Auf den VfB Stuttgart wartet das große Finale im DFB-Pokal am kommenden Samstag gegen den FC Bayern. Darf da der Einzug in die Champions League dennoch gefeiert werden? Zu hundert Prozent, wie ein glücklicher Cheftrainer Sebastian Hoeneß nach dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt auf der Pressekonferenz betonte.

Unsere Empfehlung für Sie Einzelkritik zum VfB Stuttgart Königsklasse klar – die Noten für die VfB-Profis Der VfB hat bei Eintracht Frankfurt 2:2 gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. „Wer bin ich“, fragte der 44-Jährige rhetorisch, „dass ich die Jungs jetzt nicht feiern lasse?“ Das Erreichen der Königsklasse sei etwas ganz Besonderes, das müsse man auch feiern. Regeln oder Vorgaben für den Samstagabend gibt es daher vom Chef keine.

Sebastian Hoeneß: „Ich gehe jetzt feiern“

„Die Jungs dürfen machen, was sie wollen. Champions League ist was ganz Besonderes. Das muss man unbedingt zu schätzen wissen. Alle Leinen los heute Abend“, so Hoeneß, der sich anschließend vom Podium in der Frankfurter Arena verabschiedete: „In dem Sinne wünsche ich euch alle eine schöne Sommerpause. Ich gehe jetzt feiern.“

Ermedin Demirovic und der VfB können sich über den Einzug in die Champions League freuen. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Parallel dazu lief bereits die Party in der Stuttgarter Kabine. Mit zwei eilig hergebrachten Kästen Bier und der Champions-League-Hymne, die nach außen dröhnte.