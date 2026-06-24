Der VfB Stuttgart II ist in die Vorbereitung gestartet. Mit dabei waren einige neue Gesichter und ein Probespieler.
24.06.2026 - 15:29 Uhr
Der Rasensprenger war schwer gefragt an diesem Mittwochvormittag in Bad Cannstatt. Bei brütender Hitze rief Trainer Nico Willig seine Mannschaft nach zwei Tagen in der Leistungsdiagnostik erstmals zum Training auf dem Rasen zusammen. Zum Vorbereitungsstart waren das 21 Feldspieler und drei Torhüter, darunter der erst gestern verpflichtete Julian Bock (vormals FC Luzern).