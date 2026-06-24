Der Rasensprenger war schwer gefragt an diesem Mittwochvormittag in Bad Cannstatt. Bei brütender Hitze rief Trainer Nico Willig seine Mannschaft nach zwei Tagen in der Leistungsdiagnostik erstmals zum Training auf dem Rasen zusammen. Zum Vorbereitungsstart waren das 21 Feldspieler und drei Torhüter, darunter der erst gestern verpflichtete Julian Bock (vormals FC Luzern).

Aus den angekündigten 70 Minuten Trainingszeit wurden schnell über 90, Willig ließ seine neue Gruppe lange auf dem Feld. Zum Abschluss gab es sogar noch eine Belohnungsrunde mit Torabschluss. Um das Zusammenwachsen der Gruppe wird es in den kommenden Tagen und Wochen gehen. So steht nach dem ersten Test am Samstag gegen Augsburg II in Weilheim eine Teambildungsmaßnahme im Kleinwalsertal an.

Bis zum Wochenende auf jeden Fall mit dabei im Kader der U 21 ist Probespieler Eliyas Strasner, der wie Neuzugang Oliver Rölke letzte Saison bei Hertha BSC II spielte. Der Außenverteidiger darf sich zeigen und für die vakante Position links hinten vorspielen – dort herrscht noch eine Vakanz durch den Wechsel von Leny Meyer nach Portugal.

Wie jedes Jahr gibt es wieder einige Juniorenspieler aus der Akademie, die ab sofort eine Chance bei Willig erhalten. U-19-Trainer Tobias Rathgeb, der sehr eng mit Willig zusammenarbeitet, hat sie für höhere Aufgaben freigestellt. Wir stellen das Trio in Kurzporträts vor.

Neno Zezelj – der Offensivwirbler

Einer der Nominierten ist Neno Zezelj. Der Offensivwirbler mit immensem Zug zum Tor ist in der Offensive nahezu überall einsetzbar und kann sowohl auf den Flügeln als auch auf der Zehnerposition agieren. Erst im vergangenen Sommer wechselte Zezelj von Hoffenheim nach Stuttgart. Nun darf er sich bereits deutscher Pokalsieger nennen: Im Finale gegen Wolfsburg steuerte er einen Treffer bei. Geboren wurde der 18-Jährige in Mannheim. Neben seinem Vertrag beim VfB wird er von der Agentur Roof vertreten. Zezelj ist deutscher U-18-Nationalspieler (drei Einsätze) und könnte zudem für serbische Nationalmannschaften auflaufen.

Ertrugul Yigit – Neustart in der Zentrale

Hinter Yigit liegt eine schwierige Zeit. Noch im vergangenen Sommer schien sein Weg steil nach oben zu führen. Der Mittelfeldspieler gilt als enorm talentiert und ist im Zentrum des Spiels zuhause. Sowohl auf der Sechser- als auch auf der Achterposition fühlt er sich wohl. In der deutschen U-17-Nationalmannschaft prägte er gemeinsam mit Kennet Eichhorn das Mittelfeld – jener wechselte vor wenigen Tagen für eine Rekordsumme zu Bayer 04 Leverkusen. Eine langwierige Schambeinverletzung kostete Yigit jedoch nahezu die gesamte Saison. Nun will er unter Willig neu angreifen.

Collin Schramm – der Außenbahn-Arbeiter

Der 18-Jährige aus Reutlingen ist eher ein stiller Vertreter seiner Zunft. Auf dem Platz bleibt Schramm dennoch nicht unbemerkt – vor allem, weil über seine Seite in der Regel kaum Gefahr entsteht. Der Außenbahnspieler ist ein unermüdlicher Arbeiter, scheut keinen Zweikampf und stellt die defensive Stabilität häufig über offensive Vorstöße. Damit stellt er sich konsequent in den Dienst der Mannschaft. Schramms Qualitäten werden auch beim DFB geschätzt. Wie Zezelj kommt er bislang auf drei Einsätze für die deutsche U-18-Nationalmannschaft.

Das Trio hat nun ab sofort die Chance, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Gelingt der Sprung nach oben, bleiben sie erst einmal bei Willig – was aber regelmäßige Einsätze bei der U 19 nicht ausschließt. Gelingt er nicht, sind sie fester Bestandteil der Stammelf der U 19 von Tobias Rathgeb.