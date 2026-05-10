Der VfB II hat bei Hansa Rostock verdient mit 3:5 verloren. Dabei verliefen das Ende der Nachspielzeit in Halbzeit eins sowie der Wiederanpfiff nach der Pause äußerst ungewöhnlich.
10.05.2026 - 10:06 Uhr
Nach dem 6:1-Kantersieg über Rot-Weiß Essen aus der Vorwoche hat der VfB Stuttgart II in der dritten Liga eine verdiente Niederlage hinnehmen müssen. Bei Hansa Rostock verlor das Team von Trainer Nico Willig mit 3:5 (1:3). Die Tore für die U21 der Cannstatter schossen dabei Nicolas Sessa (6. per Foulelfmeter), Nuha Jatta (57.) und Tim Köhler in der Nachspielzeit (90. + 3).