Der VfB Stuttgart II empfängt im letzten Spiel der Drittligasaison den Meister VfL Osnabrück. Wie bewertet der Coach Nico Willig die Spielzeit? Und wie geht es weiter?
15.05.2026 - 14:00 Uhr
An das Hinspiel beim VfL Osnabrück erinnert sich Nico Willig besonders gerne. Kurz vor Weihnachten, eine tolle Kulisse, die bis dahin schon satte Punktausbeute – und: ein 2:1-Erfolg bei jenem Team, das kürzlich Aufstieg und Meisterschaft frühzeitig klargemacht hat. „Dieses Spiel“, sagt der Coach des VfB Stuttgart II, „war das Highlight der Saison.“ Die nun zu Ende geht. Und auf die Nico Willig mit Zufriedenheit blickt. In zweierlei Hinsicht.