Zwei Wochen nach dem Pokalfinale wird der VfB seinen Erstrunden-Gegner in der Saison 2026/27 kennen. Die Einzelheiten.

Sport: David Scheu (dsc)

Noch ist der Sieger im diesjährigen DFB-Pokal nicht gefunden, da wirft die nächste Auflage des Wettbewerbs bereits ihre Schatten voraus: Zwei Wochen nach dem Endspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern am 23. Mai im Berliner Olympiastadion findet die Auslosung der ersten Pokal-Runde für die Saison 2026/27 statt, die am 6. Juni (Samstag) ab 18 Uhr live in der ARD übertragen wird.

 
Deniz Undav und der VfB sind noch immer amtierender Titelverteidiger – und wollen den FC Bayern im Endspiel ärgern. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Viele Teilnehmer aus dem Amateurtopf stehen noch nicht fest, da die entscheidenden Verbandspokal-Endspiele erst noch stattfinden. Sicher ist aber bereits, dass der VfB als gesetztes Team in der Fremde antreten wird.

VfB-Termin hängt von möglichem Supercup gegen den FC Bayern ab

Gespielt wird zwischen dem 21. und 24. August von Freitag bis Montag. Mit einer relevanten Einschränkung aus Stuttgarter Sicht: Sollte VfB den Pokal gewinnen, spielt er an diesem Wochenende gegen den Meister FC Bayern um den Supercup – und trägt sein Erstrunden-Spiel erst eineinhalb Wochen später am 1. oder 2. September aus.