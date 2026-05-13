Zwei Wochen nach dem Pokalfinale wird der VfB seinen Erstrunden-Gegner in der Saison 2026/27 kennen. Die Einzelheiten.

David Scheu 13.05.2026 - 10:30 Uhr

Noch ist der Sieger im diesjährigen DFB-Pokal nicht gefunden, da wirft die nächste Auflage des Wettbewerbs bereits ihre Schatten voraus: Zwei Wochen nach dem Endspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern am 23. Mai im Berliner Olympiastadion findet die Auslosung der ersten Pokal-Runde für die Saison 2026/27 statt, die am 6. Juni (Samstag) ab 18 Uhr live in der ARD übertragen wird.