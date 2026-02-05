Der VfB Stuttgart steht im Halbfinale des DFB-Pokals – gegen wen es gehen wird in der Runde der letzten vier Teams, erfährt der Titelverteidiger erst später.

Marco Seliger 05.02.2026 - 07:00 Uhr

Der VfB Stuttgart hat es geschafft und steht abermals im Halbfinale des DFB-Pokals. Gegen wen es am 21. oder 22. April gehen wird, erfährt der Titelverteidiger bei der Auslosung, die am Sonntag, 22. Februar, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund steigt. Das ZDF überträgt das Prozedere live, Sendungsbeginn ist gegen 17.15 Uhr.