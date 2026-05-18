15.000 Fans des VfB Stuttgart sollten die Möglichkeit haben, vor dem Mercedes-Benz-Museum gemeinsam das Endspiel um den DFB-Pokal zu verfolgen. Nun werden es mehr.

Dirk Preiß 18.05.2026 - 18:16 Uhr

Er galt als die kleine Lösung in Sachen Public Viewing: der Hügel vor dem Mercedes-Benz-Museum. Der Schlossplatz ist blockiert, wenn am Samstag der VfB Stuttgart gegen den FC Bayern um den Gewinn des DFB-Pokals spielt. Und die MHP-Arena war auch keine Alternative. Aber: 15.000 Fans sollten gegenüber des Vereinsgeländes das Finale gemeinsam verfolgen können. Nun wächst die Veranstaltung aber.