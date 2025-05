Was für eine magische Nacht! Der VfB Stuttgart gewinnt das Finale im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld mit 4:2 im Berliner Olympiastadion. Es ist der vierte Titel in diesem Wettbewerb für den Verein mit dem Brustring.

Nicht nur in der Bundeshauptstadt, sondern auch in Stuttgart verwandelten Tausende Fans die Straßen in riesige Partymeilen. Und natürlich ließen es auch die Spieler und Verantwortlichen in dieser Nacht so richtig krachen.

Lesen Sie auch

Derweil ließen einige VfB-Profis ihren Emotionen auch in den sozialen Netzwerken freien Lauf. Wir tragen die besten Reaktionen zusammen.

Atakan Karazor:

Angelo Stiller:

Maxi Mittelstädt:

Chris Führich:

Enzo Millot:

Deniz Undav:

Ermedin Demirovic:

Wie das Team den Pokalsieg mit mehreren hundert geladenen Gästen am Berliner Spreeufer gefeiert hat, lesen Sie hier.