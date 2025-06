Die Stuttgarter wissen nächste Woche, gegen wen sie in die neue Pokalsaison starten. Schon jetzt ist klar, dass die Partie unter der Woche stattfindet.

David Scheu 07.06.2025 - 10:20 Uhr

Der VfB Stuttgart befindet sich in der Sommerpause, wird in der kommenden Woche aber dennoch gespannt nach Dortmund blicken: Am 15. Juni (Sonntag) findet im Deutschen Fußballmuseum die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal statt, die ab 17.15 Uhr live im ZDF übertragen wird. Losfee ist Sprinter Owen Ansah, der als erster Deutscher die 100 Meter in 9,99 Sekunden lief.