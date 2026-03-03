Dauerkarten-Inhaber haben ein Vorkaufsrecht für die Partie gegen den SC, ehe in knapp zwei Wochen die Mitglieder zum Zug kommen. Die Einzelheiten zum Ablauf.

Sport: David Scheu (dsc)

In dieser Woche beginnt der VfB Stuttgart mit dem Ticket-Verkauf für das Halbfinale im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg (21./22. April). Dabei können zunächst Dauerkarten-Inhaber von Mittwoch bis kommenden Montag ihren Stammplatz für das Heimspiel gegen die Breisgauer buchen – der Zeitpunkt spielt dabei innerhalb des vorgegebenen Fensters keine Rolle.

 

Bislang ist kein freier Verkauf von Tickets für das Halbfinale angekündigt

Am 16. März (Montag) startet dann der Mitgliederverkauf – nicht über ein Losverfahren, sondern mit einem fixen Startzeitpunkt um 9 Uhr. Wer sich vorher einwählt, bekommt in der virtuellen Warteschlange einen Platz zugewiesen. Jedes Mitglied kann maximal zwei Karten erwerben.

Sebastian Hoeneß und der VfB sind Titelverteidiger im DFB-Pokal. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Ein freier Verkauf ist bislang nicht angekündigt – und es wäre keine Überraschung, wenn alle Plätze schon nach dem Mitgliederverkauf komplett vergriffen sein sollten.