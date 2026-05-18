Der VfB startet am Dienstag in die Trainingswoche vor dem Endspiel um den DFB-Pokal gegen den FC Bayern am Samstag. Die Einzelheiten.

Sport: David Scheu (dsc)

An diesem Montag können die Profis des VfB Stuttgart noch ein letztes Mal durchschnaufen, am Dienstag beginnt für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß dann mit einer nicht-öffentlichen Einheit auf dem Vereinsgelände die Trainingswoche – und damit die Vorbereitung auf das Finale um den DFB-Pokal am Samstag (20 Uhr) in Berlin gegen den FC Bayern.

 

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Am Donnerstag macht sich das Team dann per Flieger auf den Weg in die Hauptstadt, wo am Freitagnachmittag im Olympiastadion sowohl die Pressekonferenz vor dem Spiel als auch das Abschlusstraining über die Bühne gehen. Ein öffentliches Training findet vor dem Endspiel nicht mehr statt.