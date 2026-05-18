Der VfB startet am Dienstag in die Trainingswoche vor dem Endspiel um den DFB-Pokal gegen den FC Bayern am Samstag. Die Einzelheiten.

David Scheu 18.05.2026 - 12:18 Uhr

An diesem Montag können die Profis des VfB Stuttgart noch ein letztes Mal durchschnaufen, am Dienstag beginnt für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß dann mit einer nicht-öffentlichen Einheit auf dem Vereinsgelände die Trainingswoche – und damit die Vorbereitung auf das Finale um den DFB-Pokal am Samstag (20 Uhr) in Berlin gegen den FC Bayern.