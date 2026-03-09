Nun ist das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg fix terminiert. Der Spieltag ist ein ungewöhnlicher – doch das hat seine Gründe.
09.03.2026 - 10:57 Uhr
Eigentlich waren der Dienstag und der Mittwoch als mögliche Spieltage für das Halbfinale im DFB-Pokal vorgesehen. Der VfB Stuttgart empfängt den SC Freiburg, Bayer Leverkusen hat den FC Bayern zu Gast. Nun sind diese beiden Partien um den Einzug ins Endspiel fix terminiert worden – und es kommt zu einer Besonderheit.