VfB Stuttgart im Pokalfinale 150 oder 85 Euro? Darum besteht keine Wahl-Möglichkeit
Die Kategorien der Tickets für das Finale im DFB-Pokal werden per Zufall zugeteilt. Weshalb beim Bewerbungsverfahren des VfB keine Festlegung möglich ist.
Die Kategorien der Tickets für das Finale im DFB-Pokal werden per Zufall zugeteilt. Weshalb beim Bewerbungsverfahren des VfB keine Festlegung möglich ist.
Bis einschließlich Montagabend können sich Mitglieder und Dauerkarten-Inhaber des VfB Stuttgart um Tickets für das Pokalfinale gegen den FC Bayern am 23. Mai bewerben, wobei Karten in zwei unterschiedlichen Kategorien zur Verfügung stehen: für 85 Euro in der dritten Kategorie und für 150 Euro in der zweiten. Die Wahl einer Preisklasse ist dabei nicht möglich, stattdessen werden die Karten bei einer erfolgreichen Zuteilung per Zufallsprinzip einer der beiden Kategorien zugewiesen und müssen anschließend aktiv im Kundenkonto gebucht werden.