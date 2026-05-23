Für die Fans des VfB geht es über das Südtor ins Olympiastadion zum Finale um den DFB-Pokal. Dort hat sich beim Einlass einiges geändert im Vergleich zum Vorjahr.
23.05.2026 - 09:30 Uhr
Im Vorjahr war es am Südtor des Olympiastadions zu langen Wartezeiten gekommen, jetzt ist die Infrastruktur rund um den Einlass eine andere: Wenn sich die Fans des VfB Stuttgart an diesem Samstag auf den Weg ins Innere der Arena machen zum Pokalfinale gegen den FC Bayern, stehen ihnen dafür 30 neu installierte Drehkreuze mit ebenfalls neuen Ticket-Scannern zur Verfügung.