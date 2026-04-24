VfB Stuttgart im Pokalfinale: Denkwürdiger Donnerstag in Bad Cannstatt

In der Stunde des Triumphes zeigt sich der wahre Charakter eines Menschen. Insofern kann man nur den Hut ziehen vor Sebastian Hoeneß, dessen „erster Impuls nach Abpfiff es war, zu den Freiburgern zu gehen“ – um ihnen Respekt zu zollen. Respekt für eine großartige Leistung und für den Umstand, ein ebenbürtiger Gegner gewesen zu sein. Und Respekt dafür, es am Ende irgendwie geschafft zu haben, die krasse Fehlentscheidung des Schiedsrichters zu Beginn der Verlängerung akzeptiert zu haben. Wer weiß wie das Spiel ausgegangen wäre, hätte der Treffer von Lucas Höler gezählt.

Nichtsdestotrotz vergaß Hoeneß auch nicht, den Fokus auf seine Mannschaft zu richten. Er habe schon seit Beginn seiner Amtszeit, trotz wechselndem Personal, das Gefühl, dass sein VfB „eine Mannschaft für die großen Spiele“ ist. Jetzt geht es zum zweiten Mal hintereinander nach Berlin In das größte Spiel, dass es in Fußballdeutschland gibt.

Dass der VfB dieses Endspiel erneut spielen darf, hat er auch seinen Fans zu verdanken. Wieder einmal zeigte das Publikum im Stuttgarter Stadion, dass es zu dem Besten gehört, was Deutschland landauf, landab zu bieten hat. Wie die Anhänger es geschafft haben, der Mannschaft den nötigen Push für die letzten Spielminuten zu geben, war bemerkenswert. So sehr, dass SCF-Trainer Julian Schuster es als große Leistung seiner Mannschaft hervorhob, das „Stadion das eine oder andere Mal ruhig bekommen zu haben.“

In der 119. Minute war dann nur ein Teil der Arena ruhig – nämlich der, in dem die gut 6000 Gästefans standen. Dem Rest der Schüssel flog nach dem Treffer von Tiago Tomas dafür beinahe das Dach weg. Es war das Finale Furioso eines denkwürdigen Abends in Bad Cannstatt.