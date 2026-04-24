VfB Stuttgart im Pokalfinale: Denkwürdiger Donnerstag in Bad Cannstatt

In der Stunde des Triumphes zeigt sich der wahre Charakter eines Menschen. Insofern kann man nur den Hut ziehen vor Sebastian Hoeneß, dessen „erster Impuls nach Abpfiff es war, zu den Freiburgern zu gehen“ – um ihnen Respekt zu zollen. Respekt für eine großartige Leistung und für den Umstand, ein ebenbürtiger Gegner gewesen zu sein. Und Respekt dafür, es am Ende irgendwie geschafft zu haben, die krasse Fehlentscheidung des Schiedsrichters zu Beginn der Verlängerung akzeptiert zu haben. Wer weiß wie das Spiel ausgegangen wäre, hätte der Treffer von Lucas Höler gezählt.