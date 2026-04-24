Nach dem Finalisten-Meeting ist klar, in welchen Farben der VfB und der FC Bayern im Endspiel um den DFB-Pokal auflaufen – und wo sie sich umziehen.

Sport: David Scheu (dsc)

An diesem Freitag kamen der VfB Stuttgart und der FC Bayern in Berlin mit den Behörden zusammen, um Organisatorisches rund um das anstehende Finale im DFB-Pokal am 23. Mai zu klären. Nun steht fest: Der VfB wird – wie im Vorjahr im Endspiel gegen Arminia Bielefeld (4:2) – in weißen Trikots auflaufen, der FC Bayern in seinen klassischen roten Jerseys. Zudem erhalten die Stuttgarter die Gastkabine.

 

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Die Zuteilung der Fankurven hatte schon im Vorfeld der Halbfinals stattgefunden und für die Stuttgarter die Plätze rund um das Marathontor ergeben. Die Anhänger des Rekordmeisters sind derweil in der Ostkurve platziert, die 2025 noch die Final-Heimat der VfB-Fans gewesen war.