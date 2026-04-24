Der VfB spielt in weiß im Olympiastadion

Nach dem Finalisten-Meeting ist klar, in welchen Farben der VfB und der FC Bayern im Endspiel um den DFB-Pokal auflaufen – und wo sie sich umziehen.

David Scheu 24.04.2026 - 15:15 Uhr

An diesem Freitag kamen der VfB Stuttgart und der FC Bayern in Berlin mit den Behörden zusammen, um Organisatorisches rund um das anstehende Finale im DFB-Pokal am 23. Mai zu klären. Nun steht fest: Der VfB wird – wie im Vorjahr im Endspiel gegen Arminia Bielefeld (4:2) – in weißen Trikots auflaufen, der FC Bayern in seinen klassischen roten Jerseys. Zudem erhalten die Stuttgarter die Gastkabine.