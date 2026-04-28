VfB Stuttgart im Pokalfinale Riesige Ticket-Nachfrage beim VfB – Zusagen kommen zeitnah
Die Zahl der Interessierten für Final-Karten gegen den FC Bayern ist wie im Vorjahr immens. Ein Blick auf die Größenordnung, die Chancen und den Zeitplan.
Die Zahl der Interessierten für Final-Karten gegen den FC Bayern ist wie im Vorjahr immens. Ein Blick auf die Größenordnung, die Chancen und den Zeitplan.
Dass das Interesse an Tickets für das Pokalfinale beim VfB Stuttgart groß sein würde, war schon im Vorfeld zu erwarten gewesen. Nun ist mit Ablauf der Bewerbungsfrist seit Montagabend klar: Das zweite Endspiel in Folge und die Stärke des Gegners FC Bayern haben der Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr keinen Abbruch getan. Im Gegenteil.