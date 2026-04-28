VfB Stuttgart im Pokalfinale: Riesige Ticket-Nachfrage beim VfB – Zusagen kommen zeitnah

Dass das Interesse an Tickets für das Pokalfinale beim VfB Stuttgart groß sein würde, war schon im Vorfeld zu erwarten gewesen. Nun ist mit Ablauf der Bewerbungsfrist seit Montagabend klar: Das zweite Endspiel in Folge und die Stärke des Gegners FC Bayern haben der Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr keinen Abbruch getan. Im Gegenteil.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart im DFB-Pokal Entscheidung gefallen – kein zentrales Public Viewing zum Pokalfinale Ein gemeinsames Mitfiebern mit dem VfB in der Größenordnung von 2025 wird es in diesem Jahr zum Endspiel gegen den FC Bayern nicht geben. Die Hintergründe. Wie der VfB auf Nachfrage mitteilt, sind beim Verein ingesamt Bewerbungen für rund 160.000 Tickets für das Endspiel eingegangen – von Mitgliedern, Dauerkarten-Inhabern und Offiziellen Fanclubs. Damit bewegt sich die Größenordnung in einem vergleichbaren Bereich wie im Vorjahr, als die Stuttgarter erstmals seit zwölf Jahren wieder im Finale standen und 4:2 gegen Arminia Bielefeld gewannen. Bereits im Laufe dieses Dienstags soll die Zuteilung erfolgen – wobei es sich mehrheitlich um Absagen handeln wird.

Nicht abgerufene Tickets gehen in eine Nachverlosung

Zur Verfügung stehen rund 24.000 Karten, von denen nach Informationen unserer Redaktion knapp die Hälfte an Mitglieder und Dauerkartenbesitzer geht. Hinzu kommen die Tickets für die Offiziellen Fanclubs sowie ein internes Kontingent. Die gut 400 Inhaber einer Auswärtsdauerkarte haben ihr Ticket derweil als einzige Gruppe schon sicher, sodass sich die Zahl der zu verteilenden Karten entsprechend verringert.

Tiago Tomas schoss den VfB mit seinem 2:1-Siegtreffer gegen den SC Freiburg ins Finale. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Wer eine Zusage erhält, muss die Tickets im Anschluss aktiv im persönlichen Kundenkonto buchen. Geschieht dies nicht bis einschließlich 4. Mai, gehen die Karten in eine Nachverlosung. An dieser nehmen all diejenigen teil, die in der ersten Bewerbungsphase eine Absage erhalten haben. Im vergangenen Jahr handelte es sich dabei aber nur um knapp 100 nicht abgerufene Tickets, sodass die Chance hier auch dieses Mal überaus gering sein dürfte.