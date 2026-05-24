VfB Stuttgart im Pokalfinale Trotz Niederlage – der VfB erspielt sich viel Anerkennung
Die Stuttgarter verpassen die Titelverteidigung, machen den Bayern das Leben aber lange schwer. Das erkennt im Anschluss auch der Gegner an.
Die Stuttgarter verpassen die Titelverteidigung, machen den Bayern das Leben aber lange schwer. Das erkennt im Anschluss auch der Gegner an.
Den großen Moment verfolgte der Titelverteidiger in der Zuschauerrolle. Als Bayerns Kapitän Manuel Neuer um 22.20 Uhr den DFB-Pokal in den Berliner Nachthimmel streckte und mit seinen Teamkollegen im Konfetti-Regen des Olympiastadions jubelte und hüpfte, hatten sich die Profis des VfB Stuttgart mit der Trost-Medaille um den Hals schon einige Meter weit entfernt. Enttäuscht, erschöpft, mit den Händen in den Hüften. Nach einem intensiven Finale um den DFB-Pokal, in dem der VfB dem favorisierten FCB lange Paroli geboten hatte – am Ende aber die Abschlussstärke des Münchner Starstürmers Harry Kane den Unterschied machte: Alle Tore beim 3:0-Sieg gingen auf das Konto des Engländers, der die Bayern damit zum ersten Pokalsieg seit sechs Jahren schoss und nach der gewonnenen Meisterschaft nun auch zum Double.