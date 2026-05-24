VfB Stuttgart im Pokalfinale: Trotz Niederlage – der VfB erspielt sich viel Anerkennung

Den großen Moment verfolgte der Titelverteidiger in der Zuschauerrolle. Als Bayerns Kapitän Manuel Neuer um 22.20 Uhr den DFB-Pokal in den Berliner Nachthimmel streckte und mit seinen Teamkollegen im Konfetti-Regen des Olympiastadions jubelte und hüpfte, hatten sich die Profis des VfB Stuttgart mit der Trost-Medaille um den Hals schon einige Meter weit entfernt. Enttäuscht, erschöpft, mit den Händen in den Hüften. Nach einem intensiven Finale um den DFB-Pokal, in dem der VfB dem favorisierten FCB lange Paroli geboten hatte – am Ende aber die Abschlussstärke des Münchner Starstürmers Harry Kane den Unterschied machte: Alle Tore beim 3:0-Sieg gingen auf das Konto des Engländers, der die Bayern damit zum ersten Pokalsieg seit sechs Jahren schoss und nach der gewonnenen Meisterschaft nun auch zum Double.

Unsere Empfehlung für Sie Einzelkritik zum VfB Stuttgart Deniz Undav und Co. vorne ohne Biss – die Noten für die VfB-Profis Der VfB Stuttgart hat im DFB-Pokalfinale in Berlin 0:3 gegen den FC Bayern München verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet. „Es ist die Krönung einer großartigen Saison“, freute sich Bayerns Sportvorstand Max Eberl – wobei auch die Stuttgarter auf eine gelungene Spielzeit mit dem Einzug in die Champions League und ins Pokal-Endspiel zurückblicken können. „Wir haben eine überragende Saison gespielt“, sagte VfB-Stürmer Deniz Undav, „wir können stolz auf uns sein, haben lange mitgehalten und eklig gespielt.“

Das galt insbesondere im ersten Durchgang, in dem der VfB vor 74 036 Zuschauern nahe an sein Leistungsmaximum kam und die Bayern kaum zur Entfaltung kommen ließ. Wie? Die Stuttgarter störten früh, agierten griffig in den Zweikämpfen und waren ganz eng dran an den Gegenspielern bei der Ballannahme. Nur ein Beispiel: Innenverteidiger Jeff Chabot verfolgte Kane auf Schritt und Tritt – selbst, als dieser sich in die eigene Hälfte fallen ließ, um die Bälle abzuholen.

So blieben große Torchancen Mangelware, was der VfB angesichts der immensen Offensivqualität des FCB durchaus als Erfolg verbuchen konnte. Gefahr entwickelten beide Mannschaften vornehmlich durch Distanzschüsse: Zunächst scheiterte Maximilian Mittelstädt an Bayern-Torhüter Jonas Urbig (17.), der den an der Wade verletzten Neuer vertrat. Dann zog Josip Stanisic aufseiten der Münchner ab (37.), die in dieser Phase besser ins Spiel fanden – ohne aber die große Durchschlagskraft zu entwickeln. „Gerade in der ersten Hälfte war es sehr ausgeglichen, der VfB hat besser ins Spiel gefunden“, sagte Bayerns Joshua Kimmich, „wir hatten generell nicht die Vielzahl an Torchancen.“

Uli Hoeneß: „Harry Kane der beste Transfer, den wir je gemacht haben“

Auch nach dem Seitenwechsel ließ der VfB zunächst nicht nach. Vor allem die nicht für den WM-Kader des DFB nominierten Maximilian Mittelstädt und Chris Führich machten auf der linken Seite vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann immer wieder viel Betrieb. Dann aber nutzten die Bayern den ersten wirklich unachtsamen Moment in der Stuttgarter Defensive zur Führung. Michael Olise hatte auf der rechten Seite zu viel Platz zum Flanken, Harry Kane im Zentrum zu viel Platz zum Köpfen – 1:0 für die Münchner (55.).

Nach einer mehrminütigen Spielunterbrechung wegen Rauchentwicklung – beide Fanlager hatten Pyrotechnik gezündet – war das Momentum aufseiten der Bayern, die eine Riesenchance zum zweiten Treffer vergaben: Einen Schuss von Luis Diaz konnte VfB-Keeper Alexander Nübel noch parieren, allerdings landete der Ball direkt vor den Füßen von Konrad Laimer, der über das leere Tor schoss (61.).

Mann des Tages: Harry Kane Foto: Baumann/Oliver Behren

In der Schlussphase warf der VfB nochmals alles nach vorne, versuchte viel, hatte auch eine Gelegenheit durch Chema per Kopf (76.) – ehe dann Kane in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Vorentscheidung sorgte: Erst traf er aus der Distanz das Aluminium, wenige Sekunden später netzte der Engländer aus der Drehung in die rechte Ecke ein. „Der Mann trifft, wie er will, du darfst ihn nicht aus den Augen lassen“, musste auch Undav anerkennen, während Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß betonte: „Harry Kane ist der beste Transfer, den wir je gemacht haben.“

Der VfB kam nun nicht mehr zurück, musste dem hohen Tempo etwas Tribut zollen – und in der Nachspielzeit noch den dritten Gegentreffer hinnehmen: Kane verwandelte einen von Angelo Stiller verursachten Handelfmeter sicher zum 3:0-Endstand.

„Das ist etwas sehr Besonderes“, sagte Kimmich über den Triumph, „in der zweiten Hälfte waren wir sehr effektiv und haben es sehr souverän gespielt.“ So feierten die Münchner in der Ostkurve mit ihren Fans und dem Pokal in den Händen, während die Stuttgarter auf der gegenüberliegenden Seite von ihrem Anhang mit Applaus in die Sommerpause verabschiedet wurden. Nach einer gelungenen Saison, der die Krönung auf der großen Berliner Final-Bühne verwehrt blieb.