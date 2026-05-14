Das Pokalfinale gegen den FC Bayern spielt für den VfB und seinen Trainer vor dem letzten Bundesliga-Spieltag noch überhaupt keine Rolle.

Ein so heißes Saisonfinale gibt es wahrlich nicht jedes Jahr: Zuerst geht es für den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) am letzten Bundesliga-Spieltag bei Eintracht Frankfurt um die Qualifikation für die Champions League, eine Woche später steigt dann das Finale im DFB-Pokal gegen den FC Bayern im Berliner Olympiastadion. Zwei wichtige Spiele, zwei echte Highlights – von denen aber derzeit nur eines im Fokus ist.

Sebastian Hoeneß: „Das wird ein heißes Ding in Frankfurt“ „Klar, es sind zwei Finals“, sagt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, „aber für uns gibt es erstmal nur eins.“ Der ausschließliche Fokus auf das Frankfurt-Spiel erfolgt dabei für den Chefcoach nicht zwanghaft, sondern eher zwangsläufig: „Ich muss nicht viel dafür tun. Ich kriege nicht viel mit von Berlin.“

Ermedin Demirovic steuerte in der Vorwoche ein Tor und eine Vorlage gegen Bayer Leverkusen bei. Durch das 3:1 ist der VfB in der Pole Position im Rennen um die Königsklasse. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Das gelte auch für Gespräche innerhalb der Mannschaft, so Hoeneß: „Die Jungs sind sehr klar und sehr fokussiert. Es ist Vorfreude spürbar – und das nur für den Samstag. Es reduziert sich jetzt nach einer langen Saison auf dieses eine Spiel. Und das macht es natürlich ganz besonders reizvoll. Das wird ein heißes Ding in Frankfurt.“

Der VfB hat den Einzug in die Champions League als Vierter in der eigenen Hand – braucht aber voraussichtlich einen Sieg in Hessen, um den punktgleichen Tabellenfünften TSG Hoffenheim auf Distanz zu halten.