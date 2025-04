Sebastian Hoeneß kämpft gegen die Ergebniskrise des VfB Stuttgart an – muss der Trainer dabei neue Facetten zeigen?

Dirk Preiß 29.04.2025 - 14:42 Uhr

So richtig in Seenot kann der VfB Stuttgart vor der Reise nach Hamburg am kommenden Samstag ja nicht mehr geraten in der Fußball-Bundesliga. Die bislang gesammelten 41 Punkte sorgen zumindest dafür, dass der Club mit irgendwelchen Abstiegskrimis nichts zu tun haben wird, wenn nun die verbleibenden drei Spieltage anstehen. Aber: Der weiß-rote Kahn ist dennoch ordentlich ins Wanken geraten. Zumindest mit Blick auf Ergebnisse und Tabelle.