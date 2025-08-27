VfB Stuttgart in Braunschweig Der VfB liefert einen Pokalkrimi für die Ewigkeit
Die Stuttgarter gewinnen mit 8:7 im Elfmeterschießen. Alexander Nübel wird dabei zum Helden. Wir liefern eine erste Analyse zur Wahnsinnsbegegnung.
Der Pokalsieger bleibt im Spiel. Nach einem Wahnsinnskrimi. Der VfB Stuttgart gewann mit 8:7 im Elfmeterschießen gegen Eintracht Braunschweig, nachdem es nach Verlängerung 4:4 (1:1, 3:3) geheißen hatte. Lorenz Assignon verwandelte den entscheidenden Elfmeter. Der Held hieß jedoch Alexander Nübel, der dreimal zuvor pariert hatte, um den Fußball-Bundesligisten in die zweite Runde des DFB-Pokals zu bringen. Ermedin Demirovic hatte während des Spiels zweimal getroffen, ehe der eingewechselte Nick Woltemade den VfB in die Extrazeit rettete. Dann unterlief Sanoussy Ba ein Eigentor (92.). Der VfB schien erlöst, ehe Christian Conteh das 4:4 gelang (105.).