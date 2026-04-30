Beim VfB, der TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen müssten wichtige Spieler im Fall ihrer nächsten Verwarnung ein Spiel aussetzen.
30.04.2026 - 09:50 Uhr
Personell sieht es derzeit gut aus für den VfB Stuttgart. Trainer Sebastian Hoeneß kann nahezu aus dem Vollen schöpfen, einzig Verteidiger Finn Jeltsch und Offensivspieler Lazar Jovanovic fehlen verletzt. Im Bundesliga-Saisonfinale drohen aber gleich drei Ausfälle aus einem anderen Grund: Jamie Leweling, Ermedin Demirovic und Chema stehen bei jeweils vier Gelben Karten und müssten bei der nächsten Verwarnung ein Spiel aussetzen. Insbesondere der athletische Flügelspieler Leweling und Mittelstürmer Demirovic gelten als Spieler, deren Profil schwierig eins-zu-eins zu ersetzen wäre.