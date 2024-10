Für die Partie beim italienischen Rekordmeister stehen weitaus weniger Karten zur Verfügung als zuletzt in Madrid. Wie viele Tickets in den Mitglieder-Verkauf gehen und mit welchen Kontrollen vor Ort gerechnet werden muss.

David Scheu 02.10.2024 - 15:53 Uhr

Das nächste Spiel in der Champions League führt den VfB Stuttgart ins Piemont. Am 22. Oktober (21 Uhr) gastiert das Team von Sebastian Hoeneß beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin im Allianz Stadium, das nur in etwa halb so vielen Zuschauern Platz bietet wie das Estadio Bernabeu von Real Madrid am ersten Spieltag. Entsprechend rar sind die begehrten Auswärtstickets. Die wichtigsten Informationen zum Verkauf.