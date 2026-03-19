Bis Freitag können sich Fans um Karten für das Endspiel in Istanbul bewerben. Größere Kontingente für die späteren Final-Teilnehmer werden aber noch zurückgehalten.

David Scheu 19.03.2026 - 08:00 Uhr

Noch steht die Endspiel-Paarung längst nicht fest – der europäische Fußballverband Uefa verkauft aber bereits jetzt Karten für das Finale der Europa League am 20. Mai in Istanbul. Bis einschließlich diesen Freitag um 11 Uhr können sich Interessierte auf der Homepage der Uefa um bis zu zwei Tickets bewerben, die Zuteilung erfolgt im Anschluss.